В одной из школ Новосибирска детей перевели на дистант из-за трещины на стене

Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Огромная трещина пошла по стене здания школы №3 в центре Новосибирска. Учеников временно перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

"Прокуратурой Железнодорожного района проводилась проверка этой школы, дефекты были выявлены, внесено представление, по результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время принято решение о переводе детей на дистанционное обучение временно", - сообщили ТАСС в прокуратуре Новосибирской области.

Образовательное учреждение было построено в 1912 году по проекту и под надзором архитектора Андрея Крячкова по программе школьного строительства Городской управы Новониколаевска (название города до 1926 года) 1911-1912 годов. Представляет собой историко-культурную ценность как образец архитектуры рационалистического модерна, это одно из первых школьных зданий в городе.

Утром 21 сентября в Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания СОШ № 5, никто не пострадал. Школа в реестре аварийных зданий не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Согласно результатам комиссионной приемки в августе 2025 года без каких-либо замечаний она была признана готовой к началу учебного года. После обрушения школы губернатор региона Андрей Травников поручил пересмотреть приоритеты развития территорий в пользу безопасности действующих объектов.