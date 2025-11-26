Матвиенко призвала сделать рыбную продукцию доступной для россиян

Председатель Совета Федерации напомнила о необходимости выполнения поручений президента

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании призвала сделать рыбную продукцию доступной для граждан России.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в стране, но отметил, что "рыбные четверги" в СССР были связаны, скорее, с нехваткой мяса.

"Все поручения президента надо, безусловно, исполнять. А для этого надо сделать рыбу доступной, ассортимент рыбы дешевым, чтобы она была доступна для наших граждан", - сказала Матвиенко.

Она поручила комитету по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проработать этот вопрос совместно с Минсельхозом и Росрыболовством.

Заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев рассказал на пленарном заседании, что один из факторов, влияющих на статистику потребления рыбы в РФ, - низкое потребление продукции среди детей и молодежи. "Важно отметить, что подходы к приготовлению у нас по-прежнему остаются старыми. Для этого нужно выработать новые, интересные для них [детей и молодежи] форматы: рыбные шарики, фигурные палочки, фишбургеры, салаты с морепродуктами", - сказал он.