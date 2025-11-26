Голикова: более 15 млн семей получили сертификат на маткапитал

Средствами уже воспользовались более 14,6 млн родителей, сообщила вице-премьер

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 15 млн российских семей получили сертификат на материнский капитал с момента запуска программы. Уже воспользовались данными средствами более 14,6 млн родителей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии-презентации "100 проектов будущего России: человек" в Национальном центре "Россия".

"Хочу сказать, что уже более 15 млн наших семей получили материнский капитал, а более 14,6 млн семей воспользовались в той или иной мере средствами материнского капитала", - сказала она.

Вице-премьер также напомнила, что с будущего года перечень мер, подлежащих софинансированию, дополнится выплатой в 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье.

Кроме того, с 2023 года в 85 регионах началась реализация собственных демографических программ. До 2030 года на эти цели выделены 12,5 миллиардов рублей ежегодно. Правительством утвержден перечень из 10 возможных мер, подлежащих софинансированию.

"Платформа будущего: 100 проектов России" - серия тематических программ, которые посвящены реализации национальных целей развития страны. Каждое мероприятие посвящено одной из национальных целей на период до 2030 года и перспективу до 2036 года, определенных указом президента России Владимира Путина.