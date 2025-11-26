В Новосибирске признали аварийной построенную более 100 лет назад школу

Ученики продолжат очное обучение с декабря в трех других учебных заведениях

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Здание одной из старейших школ Новосибирска, учеников которой перевели на дистанционку после появления трещины в стене пристройки, признали аварийным. Дети с декабря продолжат обучение в трех других учебных заведениях города, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Образовательное учреждение было построено в 1912 году по проекту и под надзором архитектора Андрея Крячкова по программе школьного строительства городской управы Новониколаевска (название города до 1926 года) в 1911-1912 гг. Здание школы №3 представляет собой историко-культурную ценность как образец архитектуры рационалистического модерна, это одно из первых школьных зданий в городе. О переводе детей на удаленное обучение ТАСС ранее сообщили в прокуратуре.

"Проведено повторное обследование технического состояния здания пристройки, по результатам которого было выдано заключение об аварийном состоянии пристройки", - рассказали в пресс-службе.

В мэрии добавили, что с 26 ноября с целью обеспечения безопасности и на основании заключения принято решение и издан соответствующий приказ директора СОШ №3 о переводе учащихся школы на обучение с использованием дистанционных технологий.

Ученики школы продолжат очное обучение с декабря. Их распределят в лицей №22, гимназию №10 и школу №84.