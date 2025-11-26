Верховный суд защитил жертву мошенников в споре с банком о кредитах

Злоумышленники оформили на жителя Липецкой области кредит на сумму более 858 тыс. рублей

Здание Верховного суда РФ © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело жителя Липецкой области, который просил признать недействительными кредитные договоры, оформленные на него телефонными мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РФ.

"Верховный Суд России, рассмотрев кассационную жалобу, признал доводы истца заслуживающими внимания и отменил судебные акты, которыми <…> было отказано в признании договора недействительным, и направил дело на новое рассмотрение", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, житель Липецкой области обратился в суд с иском к банку о признании кредитного договора незаключенным и недействительным. Телефонные мошенники оформили на него кредит на сумму более 858 тыс. рублей. По словам истца, лжесотрудники банка сообщили ему о попытке совершения в отношении него мошенничества и убедили скачать приложение, через которое получили удаленный доступ к мобильному телефону.

Суд первой инстанции удовлетворил требования и аннулировал спорный договор. Однако апелляция это решения отменила и отклонила иск, сославшись на то, что договор был заключен дистанционным способом с мобильного телефона мужчины, при этом банк предпринял все зависящие от него меры для выявления подозрительных операций. Суд кассационной инстанции с такими выводами согласился.