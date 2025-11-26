На Кубани возобновили работу поврежденные при атаке БПЛА детские сады

В здании детского сада №40 "Дюймовочка" заканчивают работы по замене остекления

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Поврежденные накануне в результате атаки БПЛА два детских сада в Туапсинском районе Краснодарского края возобновили работу, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

Детский сад №41 "Ивушка" работает в штатном режиме - в среду, 26 ноября, он принял всех воспитанников на полный день. Накануне территорию учреждения полностью очистили и привели в порядок. В здании детского сада №40 "Дюймовочка" заканчивают работы по замене остекления. Учреждение работает в режиме кратковременного пребывания. Сейчас в нем 25 детей , - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при совершенной Киевом атаке БПЛА на территорию Кубани были повреждены два детских сада в Туапсинском районе: осколки БПЛА разлетелись по территории одного из них, в другом были выбитые окна. Их временно закрыли, вели работу по устранению последствий.