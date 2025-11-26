Чернышенко: способность вузов РФ выполнять заказы на НИОКР оценивается на 4,6 балла
СИРИУС /Федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Способность российских вузов и научных организаций выполнять заказы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) оценивается на 4,6 балла из 10. Эта ситуация требует изменения, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии V Конгресса молодых ученых.
"По итогам опроса корпоративного сектора, по данным со стратегической сессии, которую недавно проводил председатель правительства Михаил Мишустин, сегодня способности научных организаций и вузов выполнять заказы на НИОКР с учетом требований заказчика оценивается 4,6 балла из 10", - сказал он.
Чернышенко добавил, что для изменения ситуации председатель правительства Михаил Мишустин поручил разработать программу мероприятий по выстраиванию комплексной модели управления наукой. "Сегодня нам важно ответить на главный стратегический вопрос: как нам с вами организовать нашу деятельность, деятельность ученых, государства", - сказал он.