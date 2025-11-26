Путин поприветствовал участников V Конгресса молодых ученых

Глава государства отметил важность повышения роли научного сообщества в решении стратегических задач России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям V Конгресса молодых ученых указал на важность повышения роли научного сообщества в решении стратегических задач развития России, укреплении технологического суверенитета страны.

В приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что для этого необходимо стимулировать инвестиции в наиболее перспективные исследования, наращивать международный диалог и сотрудничество в данной сфере, а также максимально содействовать профессиональному росту молодых талантливых специалистов, расширять возможности для их участия в долгосрочных проектах и программах.

По словам Путина, за прошедшие годы форум убедительно доказал свою востребованность, стал одним из значимых, ярких мероприятий Десятилетия науки и технологий. Ежегодно на мероприятии, продолжил глава государства, встречаются российские и зарубежные ученые, представители органов власти и деловых кругов, инженеры и технологические предприниматели для обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных с фундаментальными и прикладными исследованиями, для обмена мнениями о новых формах взаимодействия и партнерства с бизнесом, а также чтобы продемонстрировать свои передовые разработки и достижения.

Президент выразил уверенность, что выдвинутые на конгрессе предложения и рекомендации будут осуществлены. "Желаю вам успешных дискуссий и всего самого доброго", - заключил он.

V Конгресс молодых ученых проходит 26-28 ноября на федеральной территории "Сириус". Форум проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России.