Генконсульство не получало данных о пострадавших при пожаре в Гонконге россиянах

Консул Екатерина Богучарская заявила, что российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации

© AP Photo/ Chan Long Hei

ГОНКОНГ, 26 ноября. /ТАСС/. К настоящему времени данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России не поступало. Как сообщила корреспонденту ТАСС глава пресс-службы Генконсульства РФ, консул Екатерина Богучарская, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.

"Генеральное консульство России в Гонконге отслеживает ситуацию с этим масштабным пожаром. На данным момент информации о пострадавших российских гражданах не поступало", - сказала Богучарская.

Горят высотные здания комплекса "Ван Фук Корт" в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. По последним данным, 13 человек, включая пожарного, погибли, по меньшей мере 16 человек получили тяжелые травмы и ожоги. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир, проживает порядка 4 тыс. человек.

Пожару присвоен самый высокий - пятый - уровень. В последний раз пятый уровень пожара фиксировался в Гонконге в 2008 году. Тогда при возгорании в ночном клубе погибли четыре человека и пострадали 55.