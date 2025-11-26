Пострадавший при атаке БПЛА на Геленджик идет на поправку

Мужчина находится в больнице

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Житель Геленджика Краснодарского края, пострадавший в результате атаки БПЛА на регион в ночь на 25 ноября, идет на поправку. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

В ночь на 25 ноября в результате падения обломков БПЛА в Кабардинке Краснодарского края по одному из адресов пострадал мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице. Его госпитализировали.

"В Геленджике работает комиссия по оценке ущерба, причиненного атакой беспилотников в ночь с 24 на 25 ноября. Пострадавший мужчина находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Идет на поправку", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Сообщалось, что ранения, в основном легкие и средние, получили девять человек, восемь из них были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. По данным оперативного штаба региона, повреждены объекты в нескольких муниципалитетах: Новороссийск, Геленджик, Туапсинский и Динской, Павловский районы, Краснодар.