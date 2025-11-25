Число пострадавших при ночной атаке БПЛА на Кубань увеличилось до девяти

Детей среди них нет

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате атаки киевского режима на территорию Краснодарского края возросло до девяти, детей среди них нет. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

Читайте также

Трое погибших и 249 сбитых БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ на регионы РФ

″За медицинской помощью обратились еще трое жителей, пострадавших от атаки БПЛА на причерноморские муниципалитеты Краснодарского края. В результате общее количество получивших различные ранения выросло до девяти″, - говорится в сообщении со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Руденко. Он также уточнил, что детей среди пострадавших нет.

″Одному жителю помощь была оказана амбулаторно. Восемь человек госпитализированы. В основном у людей ранения средней и легкой степени тяжести″, - сообщил Руденко.