Число пострадавших при ночной атаке БПЛА на Кубань увеличилось до девяти

Детей среди них нет
Редакция сайта ТАСС
14:53
обновлено 15:11
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате атаки киевского режима на территорию Краснодарского края возросло до девяти, детей среди них нет. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

″За медицинской помощью обратились еще трое жителей, пострадавших от атаки БПЛА на причерноморские муниципалитеты Краснодарского края. В результате общее количество получивших различные ранения выросло до девяти″, - говорится в сообщении со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Руденко. Он также уточнил, что детей среди пострадавших нет.

″Одному жителю помощь была оказана амбулаторно. Восемь человек госпитализированы. В основном у людей ранения средней и легкой степени тяжести″, - сообщил Руденко. 

