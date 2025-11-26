На Кубани жителей поврежденных при атаке БПЛА домов разместили в санатории

В Геленджике работает комиссия по оценке ущерба, организована поддержка жителей Кабардинки

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Жителей Кабардинки Краснодарского края, чьи дома пострадали в результате атаки БПЛА на регион в ночь на 25 ноября, разместили в санатории. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

В ночь на 25 ноября в результате падения обломков БПЛА в Кабардинке Краснодарского края повреждения получили несколько домов.

"В Геленджике работает комиссия по оценке ущерба, причиненного атакой беспилотников в ночь с 24 на 25 ноября. Организована поддержка жителей Кабардинки, чьи дома пострадали от огня - семьи временно размещены в санатории, производится оценка ущерба, поможем в оформлении необходимых документов", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Сообщалось, что ранения, в основном легкие и средние, получили девять человек, восемь из них были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. По данным оперативного штаба региона, повреждены объекты в нескольких муниципалитетах: Новороссийск, Геленджик, Туапсинский и Динской, Павловский районы, Краснодар.