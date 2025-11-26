В Энергодаре Центр детского творчества приостановил работу после атаки ВСУ

Беспилотник ударил по зданию, где находились дети

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Центр детского творчества в Энергодаре приостановил учебный процесс до конца недели после удара беспилотника Вооруженных сил Украины по зданию, где в тот момент находились дети. Об этом ТАСС сообщила директор учебного заведения Людмила Терехова.

"Мы до конца недели отменили занятия. У нас пострадала галерея, разбито 42 стеклопакета, повреждены две двери в галерее и двери в спортивном и музыкальных залах. На втором этаже в актовом зале повреждено окно", - рассказала Терехова.

Никто из учеников не пострадал, поскольку они находились в другой части здания. "Дети у нас привыкшие к таким звукам, сильно не испугались. Оперативно собрались и ушли домой. Больше были в шоке сотрудники", - отметила директор центра.

Накануне в своем Telegram-канале об атаке ВСУ на центр сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, он назвал ее "особо циничной".