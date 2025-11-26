Солодов: Камчатке нужны десятки млрд рублей для восстановления после землетрясения

Пока рано называть точную сумму, потому что подсчет еще идет, отметил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков млрд рублей необходимо Камчатке для восстановления после землетрясения 30 июля, которое стало самым сильным за последние 73 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"Пока рано точную сумму говорить [необходимую для восстановления - прим. ТАСС], потому что подсчет еще идет, продолжается инструментальное обследование. Но это точно серьезные средства, они измеряются десятками млрд рублей. Это и детский сад, и детская поликлиника, и другие объекты", - сказал губернатор Камчатки.

По его словам, после сильных сейсмотолчков регион сталкивается с новыми вызовами. "Обследования домов продолжаются, увеличилось количество сейсмодефицитных аварийных зданий. Сейчас мы работаем с правительством Российской Федерации, чтобы соответствующее финансирование на их расселение было выделено, пока доведенных средств, скажу честно, недостаточно. Поэтому я здесь рассчитываю на помощь федерального правительства, уже обращался к президенту, сейчас ждем выхода Указа главы государства, который закрепит уже конкретику по тому, как эта работа будет выстроена", - сказал Владимир Солодов.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8.

Полный текст интервью будет опубликован в 03:00 мск 27 ноября.