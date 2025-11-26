Губернатор Камчатки рассказал о взлете лайнера во время июльского землетрясения

Благодаря мужеству авиадиспетчеров, взлет состоялся, отметил Владимир Солодов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Пассажирский лайнер совершал взлет во время подземных толчков 30 июля на Камчатке, при этом, благодаря мужеству авиадиспетчеров, взлет не был прерван. Эту историю в интервью ТАСС рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"30 июля подземные толчки были самыми интенсивными за последние 70 лет. С точки зрения инфраструктуры у нас, к счастью, обошлось без серьезных разрушений и без жертв, это главный результат. Также не прерывались ни связь, ни отопление, ни транспортное сообщение - все работало четко. Например, прямо в момент землетрясения готовился взлетать большой самолет, и его взлет не был прерван. Авиадиспетчеры на вышке, которая в это время серьезно раскачивалась, продолжили сопровождать пилота, сохраняли спокойствие, и без каких-то нареканий произошел взлет воздушного судна", - рассказал Владимир Солодов.

После июльского землетрясения награды за мужество и профессионализм получили представители разных профессий. Врачи онкологического диспансера, которые во время сейсмособытия продолжили делать сложнейшую операцию, были награждены госнаградами.

Полный текст интервью будет опубликован в 03:00 мск 27 ноября.