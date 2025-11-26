Минпросвещения: закон о бесплатном профобразовании будет действовать с 2026 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Закон, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии, будет распространяться на девятиклассников, которые не сдадут ГИА уже в 2026 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Список профессий утвердят после вступления в силу закона. Закон будет распространяться уже на девятиклассников, которые не сдадут ГИА в 2026 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве заявили, что профессиональное обучение - это отдельный уровень образования, по итогам которого выдается свидетельство о рабочей профессии с правом занимать определенные должности в соответствии с квалификацией. Такая категория не приравнивается к СПО.

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.