Слуцкий призвал проверить все частные реабилитационные центры в России

Председатель ЛДПР сообщил, что в РФ действует около 3 тыс. частных центров, многие из которых работают без лицензий, без статуса медицинской организации и без должного контроля

Редакция сайта ТАСС

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал провести комплексную проверку всех частных реабилитационных центров в России после выявления издевательств над подростками в нелегальном реабилитационном центре для зависимых в Московской области. Соответствующее обращение партия направит в профильные министерства и ведомства, сообщил ТАСС парламентарий.

"Мы настаиваем: люди, пораженные данным страшным недугом, особенно подростки, должны лечиться в условиях полной безопасности и по единым государственным стандартам. Необходимо действовать жестко. Направим обращение в профильные министерства и ведомства с требованием провести полноценную ревизию всех частных реабилитационных центров России. В рехабах должны лечить, а не калечить", - сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что случай в Подмосковье является "лишь вершиной айсберга", поскольку в России, по его словам, действует около 3 тыс. частных центров, многие из которых работают без лицензий, без статуса медицинской организации и без должного контроля.

Ранее ГСУ СК по Московской области завело уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одного из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних. Следствием установлено, что с августа по ноябрь преступная группа организовала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно пребывали 24 подростка. Они проходили лечение от зависимостей. С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам.

23 ноября в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями, а также со следами связывания в области запястий и ступней.