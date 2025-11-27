Солодов: на Камчатке для участников СВО упростят получение соцконтрактов

Их будут выдавать без учета уровней доходов, отметил глава региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Меры поддержки участников СВО и членов их семей на Камчатке будут расширены в части получения социальных контрактов - они будут выдаваться без учета уровней доходов. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"С 2026 года социальные контракты для участников СВО и членов их семей на Камчатке будут доступны без ограничений по уровню доходов", - сказал глава региона.

По его словам, помощь фронту - безусловный приоритет для команды правительства Камчатки: "Для нас это абсолютный приоритет. Я постоянно на связи с ребятами-военнослужащими, последний раз буквально две недели назад там [в зоне СВО] был. Все мы гордимся успехами наших парней на фронте, и очень важно здесь подставлять плечо, обеспечивая дополнительные поставки военнослужащим. Эта работа ведется с самого начала СВО и безусловно будет продолжена", - сказал губернатор Камчатки.