В Сочи призвали родителей не отправлять детей в школы до отмены воздушной тревоги

В регионе действует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал родителей не отправлять детей в школы и детские сады до отмены воздушной тревоги. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Школы и детские сады принимают детей. Во всех наших учреждениях обустроены безопасные места", - написал он, добавив, что если дети еще находятся дома, то не нужно отправлять их на занятия. Следует ожидать отмены угрозы беспилотной атаки.

Он уточнил, что если дети уже находятся рядом со школой или детсадом, безопаснее зайти туда, педагоги и сотрудники знают алгоритм действий. Студентам вузов и ссузов нужно поступить так же.

Ранее в Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.