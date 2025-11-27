На севере Коми восстановили связь после аварии

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Связь в северных районах Республики Коми восстановили после того, как она была прервана днем 26 ноября из-за аварии на магистрали севернее Ухты. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития и связи региона.

"По информации ПАО "Ростелеком" связь в Ижемском, Усть-Цилемском районах, Инте, Печоре, Усинске и Воркуте восстановлена", - говорится в сообщении Минцифры.

Авария произошла на магистральной линии связи, на участке Ухта - Малая Пера. Работы были осложнены особенностями болотного ландшафта. По предварительным данным, причиной инцидента стало механическое повреждение магистрали трактором, который пересекал заболоченную местность, сообщили в министерстве.