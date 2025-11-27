В Прикамье с 1 марта 2026 года запретят продажу вейпов

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Запрет на продажу вейпов вводится в Пермском крае с 1 марта 2026 года. Инициативу губернатора региона Дмитрия Махонина депутаты Законодательного собрания Прикамья поддержали в двух чтениях, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Со следующего года на территории Прикамья вводится запрет на розничную продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Запрет касается продажи электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов", - сообщили в правительстве региона.

Согласно принятому закону, за нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

С 1 марта 2024 года на территории Пермского края запрещена продажа табачной продукции и вейпов в павильонах. Кроме того, введены штрафы за вывески о продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

В августе 2025 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. В ноябре также сообщалось, что Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ.