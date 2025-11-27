Участники Движения первых представили 76 проектов на Конгрессе молодых ученых

В 2025 году конкурс "Технологии Первых" прошел в первый раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Участники Движения первых из 35 регионов России представили 76 своих проектов на V Конгрессе молодых ученых. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Читайте также

От старта в 2021-м до юбилея в 2025-м. История Конгресса молодых ученых

"Всего в конгрессе принимают участие 76 ребят из 35 регионов России - это победители всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Технологии Первых". В этом году конкурс прошел в первый раз и уже собрал более трех тысяч участников, став важной платформой привлечения молодежи к исследовательской деятельности и разработке технологичных продуктов", - говорится в сообщении.

На конгрессе дети получают уникальную возможность представить свои разработки широкой аудитории, пообщаться с известными учеными и представителями вузов, обсудить траекторию развития в сфере науки и технологий. "Каждый участник представил свой уникальный проект. Лучшие идеи смогут найти признание и поддержку, обеспечивая молодым исследователям стартовую площадку для дальнейшей профессиональной карьеры", - отметили в пресс-службе.

"Участие Движения первых в программе Конгресса молодых ученых - это отличная возможность представить результаты работы нашего флагманского проекта "Первые в науке". Сегодня он уже объединяет более 145 тыс. ребят, помогает обеспечить массовое вовлечение детей и молодежи в исследовательскую деятельность, выявить и поддержать молодых инженеров и ученых", - приводятся слова председателя правления Движения первых Артура Орлова.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.