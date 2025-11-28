Что изменится в жизни россиян в декабре
Редакция сайта ТАСС
04:00
- Вступают в силу новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили. Базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность — влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Если люди ввозят автомобили с мощностью до 160 л.с. для личного пользования, для них сохраняются льготные коэффициенты. Подробнее об утилизационном сборе в России читайте в нашем материале.
- Будут перерассчитаны пенсии для россиян, у которых право на повышение появилось в ноябре. Это граждане, достигшие 80-летнего возраста, получившие инвалидность первой группы, прекратившие трудовую деятельность. А также те, у кого появились иждивенцы или изменились районные коэффициенты. Для тех, кто отметил 80-летие в ноябре, с декабря фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается с 8 907,70 до 17 815,40 рубля.
- Меняются правила въезда для мигрантов: теперь они будут сдавать биометрию в пунктах пропуска.