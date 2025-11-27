Путин поприветствовал участников премии "Бриллиантовая бабочка"

Глава государства отметил, что ее участники искренне любят кино

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям торжественной церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Читайте также

Все об Открытой Евразийской кинопремии

"Всех вас объединяет искренняя любовь к избранному делу, приверженность высоким гуманистическим идеалам, непреходящим духовно-нравственным ценностям, уважение к истории и самобытной культуре народов наших стран. И конечно, глубокое понимание уникальной роли кино в жизни людей, формировании их мировоззрения, в воспитании подрастающего поколения", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что проект смог состояться во многом благодаря режиссеру Никите Михалкову, его стремлению создать творческую площадку для профессионального и дружеского общения актеров и режиссеров, композиторов и сценаристов, операторов и художников из России и других государств.

"Уверен, что нынешняя церемония пройдет в теплой, доброжелательной атмосфере, станет настоящим праздником для всех присутствующих, послужит укреплению международного гуманитарного взаимодействия", - добавил он.

Церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" проходит в "Мастерской "12" Никиты Михалкова". Работы на премии представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Республика Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие страны.