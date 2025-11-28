Статья

"Система больше не работает": американский полицейский о причинах роста преступности в США

О том, как за последние десятилетия изменилась работа полиции в Америке, в интервью ТАСС рассказал офицер правоохранительных органов Соединенных Штатов в отставке Эдди Гонсалес, посвятивший 30 лет службе в Техасе

Редакция сайта ТАСС

Офицер правоохранительных органов Соединенных Штатов в отставке Эдди Гонсалес © Евгений Кузнецов/ ТАСС

Соединенные Штаты столкнулись с беспрецедентным ростом преступности. Еще в августе президент Дональд Трамп заявил, что бороться с разгулом криминала будут бойцы Национальной гвардии. В том же месяце ее подразделения вошли в Вашингтон. Трамп назвал свое решение "освобождением" страны от преступности и обещал отправить Нацгвардию в другие города, несмотря на протесты местных властей.

Однако всего три месяца спустя нацгвардейцы в Вашингтоне стали жертвами вооруженного нападения. 26 ноября всего в 300 м от Белого дома афганский мигрант, прибывший в США в 2021 году, открыл стрельбу по двум бойцам Нацгвардии. Они получили тяжелые ранения. Трамп пообещал, что нападавший заплатит высокую цену. ФБР расследует инцидент как потенциальный акт международного терроризма.

Читайте также

У Белого дома стреляли в нацгвардейцев. Что известно о ЧП в Вашингтоне

О причинах взрывного роста преступности в Соединенных Штатах и о том, как за последние десятилетия изменилась работа полицейских в Америке, в интервью ТАСС рассказал офицер правоохранительных органов США в отставке Эдди Гонсалес, посвятивший 30 лет службе в Техасе. После выхода в отставку он переехал в Россию, где вместе с американским IT-консультантом и блогером Джозефом Шуцманом запустил политическое ток-шоу Russia Up Close. Их миссия — донести до западной аудитории правдивую информацию о России.

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

— Поделитесь вашей историей: почему вы переехали в Россию и в чем заключалась ваша работа в американских правоохранительных органах?

— Я посвятил 30 лет работе в правоохранительных органах штата Техас. Моя служба проходила преимущественно в приграничных районах. За это время я приобрел значительный опыт противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми, наркотрафиком и организованными преступными группировками.

В 2019 году я вышел на пенсию, но еще в 2017 году встретил замечательную русскую девушку. Вскоре после выхода в отставку я предложил ей выйти замуж. К тому моменту я уже несколько раз посещал Россию и, как люблю шутить, влюбился не только в девушку, но и в страну. Поэтому при выходе на пенсию решение было естественным — переезжаю в Россию.

© Фото из личного архива Эдди Гонсалеса

Мой переезд связан исключительно с любовью, а не с бегством от идеологических разногласий в Штатах — хотя их, признаюсь, немало. Мне хотелось глубже понять Россию, а единственный способ сделать это — жить здесь. Я благодарен Богу за возможность оставить безумие, творящееся в Америке, и спокойно жить в России. После всего хаоса в США жизнь в России невероятно освежает. Считаю себя счастливчиком, что могу жить здесь, в Москве.

— Как бывший сотрудник правоохранительных органов, что вы считаете основной причиной роста преступности в США?

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

— В течение 30 лет я наблюдал, как меняется ситуация с преступностью. Вся моя служба прошла на южной границе Техаса, где мы в основном сталкивались с нелегальной миграцией. Это колоссальная проблема. Мигранты прибывают в США нелегально и, соответственно, не могут найти легальную работу, не владеют языком. Чтобы найти себе деньги на пропитание, они прибегают к преступлениям или вступают в организованные преступные группировки.

Другая проблема — многие нелегалы сами по себе являются преступниками, которых родные страны выпускают из тюрем, потому что не хотят их видеть у себя в государстве. А либеральная политика США поощряла этот процесс, приглашая в Америку всех желающих. Как вы думаете, что произойдет с обществом, если в него массово хлынут нелегальные мигранты, да еще и преступники? Оно начнет разрушаться.

Процесс разрушения американского общества усугубляет либеральная повестка, направленная на разжигание розни на различной почве. Насаждение ЛГБТ-идеологии (запрещено в РФ — прим. ТАСС) также способствует размыванию устоев общества. Уверен, многие видели ролики, где разношерстные банды средь бела дня грабят магазины Apple и ювелирные салоны. В аптеках Калифорнии теперь обычные товары запирают в витринах, чтобы предотвратить кражи. Это безумие!

© AP Photo/ Matt Rourke

Значительная часть американцев — я говорю об общих тенденциях — отрицает понятие авторитета. Они не хотят, чтобы над ними кто-то имел власть. Их девиз: "Не имеешь права мне указывать — я живу в свободной стране!" Они считают, что свобода означает вседозволенность.

Неэффективность судебной системы лишь обостряет ситуацию с преступностью — либеральные судьи, хотя и призваны быть представителями одной из ветвей власти, все равно отказываются от исполнения своих прямых обязанностей в угоду идеологии. Общество начинает распадаться. И что в этой ситуации должны делать правоохранители? Они должны поддерживать закон и порядок. Но ни закона, ни порядка уже не существует.

Города, оказавшиеся в эпицентре кризиса с преступностью — Портленд, Чикаго, Филадельфия, Вашингтон, — объединяет общая черта: ими долгие годы управляет Демократическая партия США. Именно в этих идеологических анклавах сошлись воедино леворадикальная повестка и либеральная судебная практика, создав гремучую смесь беззакония, с которой местные власти уже не справляются. Обычный американец из-за экономического упадка и краха системы образования вынужден не жить, а выживать, думать исключительно об удовлетворении своих базовых потребностей. В таком состоянии преступление становится инструментом выживания.

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

Почему Трамп объявил о введении подразделений Национальной гвардии в некоторые города США, объясняя это необходимостью снижения уровня преступности? Ведь эти решения не были запланированы. На самом деле это реакция. Это признание того, что властной структуры больше нет, система сломана. Думаете, это сподвигнет администрацию Трампа на изменения? Нет.

Трамп утверждает, что ввод подразделений Нацгвардии нужен для спасения городов от преступности. Но на самом деле он дает понять: "Мы полностью потеряли контроль. Система больше не работает".

Когда президент США вынужден использовать военных, чтобы обеспечить закон и порядок в городе, на самом деле он признает, что окончательно потерял контроль над всем государством

На этом фоне Россия демонстрирует принципиально иную модель — общество, мыслящее категориями более высокого порядка. Российская молодежь поражает не только глубоким пониманием истории, но и ясным видением будущего — качеством, практически утраченным их американскими сверстниками и составляющим предмет законной национальной гордости для россиян.

— Спасибо за возможность взглянуть на проблему преступности в США изнутри. Теперь вы в Москве ведете свое политическое ток-шоу. В чем его цель?

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

— Миссия Russia Up Close проста. Мы — два американца, живущие в России, которые видят страну каждый день, а потом наблюдают, как ее образ преподносится на Западе. Это полная противоположность тому, что мы познали на собственном опыте.

Наша цель — показать Россию, которую знаем мы; страну, принявшую двух американцев и давшую нам возможность говорить свободно. На Западе любят рассуждать об отсутствии в России свободы слова — но разве наш проект не опровергает это? Мы говорим правду с позиции американцев, живущих в России.

Мы хотим показать миру гостеприимную Россию, показать россиянам, как мы смотрим на них со стороны — как на невероятно добрый, отзывчивый, душевный и гостеприимный народ. Это одни из самых добрых людей, которых вы когда-либо встретите в своей жизни. Мы хотим, чтобы о таких россиянах узнали на Западе. Наша задача не в том, чтобы переубедить, а в том, чтобы показать западной аудитории Россию, которую знаем мы. В этом заключается миссия Russia Up Close.

Евгений Кузнецов