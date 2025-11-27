Эксперт Матвеев: охрана Сталина в Тегеране стала первым подобным опытом

Выезд главы СССР за рубеж во время войны стал беспрецедентным вызовом для НКВД и НКГБ, отметил эксперт отечественных спецслужб

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тегеранская конференция 1943 года стала первым опытом отечественных спецслужб по организации охраны первых лиц государства за рубежом. Об этом заявил ТАСС эксперт отечественных спецслужб Олег Матвеев, комментируя публикацию рассекреченных материалов из Центрального архива ФСБ к годовщине начала конференции, где впервые в разгар войны стали решаться вопросы послевоенного миропорядка.

"Участие в Тегеранской конференции, проходившей с 28 ноября по 1 декабря 1943 года, стало первой зарубежной поездкой Иосифа Сталина в качестве руководителя Советского Союза", - напомнил он. По его словам, это стало беспрецедентным вызовом для НКВД и НКГБ СССР, поскольку ранее они не сталкивались с необходимостью обеспечения охраны высшего руководителя страны во время его визитов за рубеж.

"Органы госбезопасности и внутренних дел были вынуждены адаптировать свои формы и методы к решению совершенно новых задач, связанных с безопасностью высшего руководства страны в условиях заграницы, тем более в период войны, когда армия и спецслужбы Третьего рейха еще представляли достаточную силу. Все это подразумевало создание многоуровневой системы безопасности, включающей как негласные, так и войсковые методы охраны, тщательное планирование маршрутов передвижения и мест пребывания Сталина, проведение контрразведывательной работы по выявлению потенциальных угроз и планирование оперативного реагирования на любые гипотетические риски", - заметил эксперт.

Поэтому в иранскую столицу заблаговременно были командированы руководители именно тех подразделений, на чьи плечи легла основная нагрузка по физической охране главы советской делегации: контрразведки (начальник 2-го управления НКГБ Петр Федотов), государственной охраны (замначальника 6-го управления НКГБ Дмитрий Шадрин) и внутренних войск НКВД (заместитель наркома внутренних дел по войскам Аркадий Аполлонов).

В Тегеране советские спецслужбы и войска НКВД, по его словам, продемонстрировали способность эффективно решать сложные задачи, связанные с обеспечением безопасности высшего руководства страны в условиях многодневного зарубежного визита. "Приобретенный ими поистине бесценный опыт был вскоре использован при организации охраны Сталина на Ялтинской, а затем и на Потсдамской конференции в Германии, включая планирование маршрутов передвижения, обеспечение конфиденциальности переговоров и защиту от возможных покушений", - добавил он.