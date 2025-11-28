Экс-офицер правоохранительных органов США рассказал, почему решил переехать в РФ

Эдди Гонсалес сказал, что влюбился в россиянку и ее родную страну

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Офицер правоохранительных органов США в отставке Эдди Гонсалес, отслуживший 30 лет в Техасе на границе с Мексикой, рассказал в интервью ТАСС о причинах своего переезда в Россию, где вместе с американским IT-консультантом Джозефом Шуцманом запустил политическое ток-шоу Russia Up Close.

"Я посвятил 30 лет работе в правоохранительных органах штата Техас. Моя служба проходила преимущественно в приграничных районах, где я приобрел значительный опыт противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми, наркотрафиком и организованными преступными группировками", - рассказал Гонсалес.

По его словам, решение о переезде было принято по личным мотивам. "В 2019 году я вышел на пенсию, но еще в 2017 году встретил замечательную русскую девушку. Вскоре после выхода в отставку я предложил ей выйти замуж. К тому моменту я уже несколько раз посещал Россию и, как люблю шутить, влюбился не только в девушку, но и в страну", - сказал он. Блогер подчеркнул, что ему "хотелось глубже понять Россию, а единственный способ сделать это - жить здесь".

"Я благодарен Богу за возможность оставить безумие, происходящее в Америке, и спокойно жить в России. После всего хаоса в США жизнь в России приводит в чувство. Считаю себя счастливчиком, что могу жить здесь, в Москве", - отметил экс-офицер.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.