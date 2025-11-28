Входящие вызовы с иностранных номеров могут запретить
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Возможный запрет входящих международных вызовов рассматривается в рамках готовящегося законопроекта, направленного на борьбу с мошенниками. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.
"Кстати, одна из инициатив, возвращаясь к кибермошенникам, - это запрет на входящие звонки с международных вызовов. <...> Здесь, наоборот, идет разрешительный характер, грубо говоря, абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа", - сказал он.
Сенатор также рассказал, что механика реализации этой идеи сейчас находится на стадии обсуждения.
Ранее в пресс-службе Сбера сообщили, что мошенники стали в 16 раз чаще совершать звонки россиянам с поддельных иностранных номеров. При этом, как отмечается, такие звонки осуществляются с помощью интернет-телефонии (IP-телефония), то есть без участия мобильных операторов, что снижает возможность блокировки.