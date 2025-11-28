Входящие вызовы с иностранных номеров могут запретить

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин уточнил, что механика реализации этой идеи сейчас находится на стадии обсуждения

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Возможный запрет входящих международных вызовов рассматривается в рамках готовящегося законопроекта, направленного на борьбу с мошенниками. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.

"Кстати, одна из инициатив, возвращаясь к кибермошенникам, - это запрет на входящие звонки с международных вызовов. <...> Здесь, наоборот, идет разрешительный характер, грубо говоря, абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа", - сказал он.

Сенатор также рассказал, что механика реализации этой идеи сейчас находится на стадии обсуждения.

Ранее в пресс-службе Сбера сообщили, что мошенники стали в 16 раз чаще совершать звонки россиянам с поддельных иностранных номеров. При этом, как отмечается, такие звонки осуществляются с помощью интернет-телефонии (IP-телефония), то есть без участия мобильных операторов, что снижает возможность блокировки.