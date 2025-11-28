Адвокат Шелупахин: руководству ФБК может грозить пожизненное наказание

Юрист отметил, что после признания организации террористической ее руководителей могут подвергнуть уголовному преследованию по нескольким статьям УК РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения может грозить руководству американского юридического лица "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, ее российский предшественник ранее был признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) после признания его террористической организацией сразу по нескольким статьям. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Шелупахин.

"Руководство данного юридического лица может быть подвергнуто уголовному преследованию не только за организацию финансирования, но и за организацию деятельности самого террористического сообщества (ст. 205.1 УК РФ и 205.5 УК РФ) ", - отметил адвокат, добавив, что санкция по этим статьям может предусматривать наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

27 ноября Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и признал американское юридическое лицо "Фонд борьбы с коррупцией" террористической организацией.