Экс-офицер американской полиции рассказал о причинах роста преступности в США

Американское общество переживает глубокий кризис из-за наплыва нелегальных мигрантов и неэффективности судебной системы, заявил Эдди Гонсалес

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Офицер правоохранительных органов США в отставке Эдди Гонсалес, ныне ведущий ток-шоу Russia Up Close, в интервью ТАСС проанализировал причины взрывного роста преступности в Соединенных Штатах. По его словам, американское общество переживает глубокий кризис из-за наплыва нелегальных мигрантов и неэффективности судебной системы.

"В течение 30 лет я наблюдал, как меняется ситуация с преступностью. Вся моя служба прошла на южной границе Техаса, где мы в основном сталкивались с нелегальной миграцией. Это колоссальная проблема. Мигранты прибывают в США нелегально и, соответственно, не могут найти легальную работу, не владеют языком. Чтобы найти деньги на пропитание, они прибегают к преступлениям или вступают в организованные преступные группировки", - рассказал собеседник агентства.

Гонсалес также обратил внимание на то, что "многие нелегалы изначально являются преступниками, которых родные страны выпускают из тюрем, потому что не хотят их видеть у себя в государстве". "Либеральная политика США поощряла этот процесс, приглашая в Америку всех желающих. Как вы думаете, что произойдет с обществом, если в него массово хлынут нелегальные мигранты, да еще и преступники? Оно начнет разрушаться", - констатировал он.

Экс-офицер указал, что "процесс разрушения американского общества усугубляет либеральная повестка, направленная на разжигание розни на различной почве, а насаждение ЛГБТ-идеологии (запрещено в РФ - прим. ТАСС) способствует размыванию устоев общества". "Уверен, многие видели ролики, как разношерстные банды средь бела дня грабят магазины Apple и ювелирные салоны. В аптеках Калифорнии теперь обычные товары запирают в витринах, чтобы предотвратить кражи. Это безумие!" - отметил Гонсалес.

По его словам, "значительная часть американцев отрицает понятие авторитета: они не хотят, чтобы над ними кто-то имел власть". "Их девиз: "Не имеешь права мне указывать - я живу в свободной стране!". "Они считают, что свобода означает вседозволенность", - пояснил собеседник.

"Неэффективность судебной системы лишь обостряет ситуацию с преступностью - либеральные судьи, хоть и призваны быть представителями одной из ветвей власти, все равно отказываются от исполнения своих прямых обязанностей в угоду идеологии, - подчеркнул Гонсалес. - Общество начинает распадаться. И что в этой ситуации должны делать правоохранители? Они должны поддерживать закон и порядок. Но ни закона, ни порядка уже не существует".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.