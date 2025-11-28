"Сибирь" оштрафовали на 30 тыс. рублей за овербукинг

Летом 2025 года авиакомпания не пустила на борт рейса 11 пассажиров

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирь" оштрафована на 30 тыс. рублей за овербукинг - летом 2025 года она не пустила на борт рейса 11 пассажиров. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Новосибирская транспортная прокуратура по обращениям граждан проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг в деятельности АО "Авиакомпания Сибирь". <…> По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Летом 2025 года в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина 11 пассажирам авиакомпании "Сибирь", планировавших вылет в города Владивосток и Адлер, отказано в перелете из-за превышения количества доступных мест на борту воздушного судна в связи с регистрацией на данный рейс трансферных пассажиров другого стыковочного рейса. "Кроме того, транспортной прокуратурой установлен факт непредоставления авиакомпанией соседних пассажирских мест на борту воздушного судна ребенку и сопровождающему его пассажиру, следовавших в город Минеральные Воды", - добавили в ведомстве.

В конце октября 2025 года авиакомпания была уже оштрафована на аналогичную сумму из-за того, что не пустила на борт рейса Сочи - Новосибирск 10 пассажиров.