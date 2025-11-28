На Камчатке сохраняется повышенный фон сейсмичности

Всего за неделю зафиксировали 15 ощутимых афтершоков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Уровень сейсмичности на Камчатке остается повышенным, продолжаются афтершоки силой до четырех баллов, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксировано 15 ощутимых афтершоков, 11 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском. Самые сильные сотрясения - до четырех баллов - вызвало сейсмособытие 23 ноября. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - повышенный фоновый", - рассказали в учреждении.

Ранее уровень сейсмичности в регионе был высоким.