Экс-офицер: в США совершают преступления из-за краха экономики и образования

Отставной офицер полиции США Эдди Гонсалес связывает преступления также и с политикой Демократической партии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рост преступности в американских городах напрямую связан с кризисом в экономике и системе образования, а также с политикой Демократической партии, длительное время управляющей наиболее проблемными мегаполисами. Такое мнение высказал в интервью ТАСС офицер полиции США в отставке Эдди Гонсалес, прослуживший 30 лет в правоохранительных органах Техаса.

"Города, оказавшиеся в эпицентре кризиса с преступностью - Портленд, Чикаго, Филадельфия, Вашингтон - объединяет общая черта: ими долгие годы управляет Демократическая партия США", - отметил Гонсалес. По его словам, "именно в этих идеологических анклавах сошлись воедино леворадикальная повестка и либеральная судебная практика, создав гремучую смесь беззакония, с которой местные власти уже не справляются".

Экс-офицер подчеркнул, что "обычный американец из-за экономического упадка и краха системы образования вынужден не жить, а выживать, думать исключительно об удовлетворении своих базовых потребностей". "В таком состоянии преступление становится инструментом выживания", - констатировал он.

"На этом фоне Россия демонстрирует принципиально иную модель - общество, мыслящее категориями более высокого порядка. Российская молодежь поражает не только глубоким пониманием истории, но и ясным видением будущего - качеством, практически утраченным их американскими сверстниками и составляющим предмет законной национальной гордости для россиян", - заключил он.

