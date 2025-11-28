Экс-полицейский Гонсалес: власти США теряют контроль над страной

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о вводе войск Национальной гвардии в американские города говорит о том, что "система больше не работает", заявил офицер правоохранительных органов Техаса в отставке

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа ввести подразделения Национальной гвардии в американские города для борьбы с преступностью свидетельствует об утрате контроля над ситуацией в стране. Такое мнение высказал в интервью ТАСС офицер правоохранительных органов Техаса в отставке Эдди Гонсалес, ныне ведущий ток-шоу Russia Up Close.

"Трамп утверждал, что ввод подразделений Нацгвардии нужен для спасения городов от преступности, но на самом деле он дает понять: "Мы полностью потеряли контроль. Система больше не работает", - считает собеседник агентства.

По его словам, "когда президент США вынужден использовать военных, чтобы обеспечить закон и порядок в городе, на самом деле он признает, что окончательно потерял контроль над всем государством".

В августе Трамп заявил, что бороться с преступностью в городах США будут бойцы Нацгвардии. В том же месяце ее подразделения вошли в Вашингтон. Трамп назвал свое решение "освобождением" страны от преступности и обещал отправить Нацгвардию в другие города, несмотря на протесты местных властей.

Три месяца спустя два нацгвардейца в Вашингтоне подверглись вооруженному нападению. 26 ноября всего в 300 метрах от Белого дома афганский мигрант, приехавший в США в 2021 году, открыл по ним стрельбу. Они получили тяжелые ранения. Трамп пообещал, что нападавший заплатит высокую цену. ФБР расследует инцидент как потенциальный акт международного терроризма.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.