В Москве парки могут снижать ощущаемую температуру на 6 градусов при жаре

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева подчеркнула, что каждая зеленая территория площадью свыше 50 га существенно влияет на климат города

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха при жаркой погоде в Москве может ощущаться минимум на 6 градусов ниже вблизи парков и других крупных зеленых территорий. Об этом рассказала в интервью ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

По ее словам, эти природные механизмы существенно снижают такие климатические риски в Москве как волны жары. "Зеленые насаждения смягчают микроклимат, в условиях жаркой погоды городские парки могут снижать воспринимаемую температуру на 6 градусов и более, а каждая зеленая территория площадью свыше 50 га существенно влияет на климат города", - уточнила она.

Особенно важно минимизировать такие риски в связи с негативным влиянием высоких температур на самочувствие горожан. "И в этой связи особое внимание следует уделять группам повышенного риска: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с легочными заболеваниями, которые такие явления очень тяжело переносят", - добавила собеседница агентства.

