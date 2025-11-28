В Москве некоторые инвазивные виды растений могут заменить на свойственные столице

Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева отметила, что в зависимости от условий участка могут высаживаться липы, дубы, клены, березы, плодовые, ивы, боярышники

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ряд инвазивных видов трав, кустарников и деревьев в Москве могут быть заменены на местные виды, в числе которых, например, дубы, березы и ели. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"В Московской городской думе был представлен проект постановления правительства Москвы, где впервые был сформулирован список инвазивных видов растений для города, определены горизонты работы с ними. <...> Например, какие-то виды стоит заменять на нативные, которые свойственны нашей полосе. В зависимости от условий конкретного участка могут высаживаться липы, дубы, клены, березы, плодовые, ивы, боярышники, рябины, ели, сосны", - сказала Урожаева.

Она отметила, что хотя многие инвазивные травы, кустарники, деревья создают зеленый массив, своей активностью они подавляют развитие местных видов. Один из ярких примеров среди деревьев - клен ясенелистный, всхожесть семян которого составляет практически 100%.

"Наши биологи даже шутят, что больше 100%, и когда он всходит, то не дает расти ничему другому. Дерево очень быстро увеличивается, создавая тень. <...> Когда были сильные ветры, ледяные дожди, то падали деревья, которые выглядели абсолютно здоровыми. И около 80% из них - клен ясенелистный, потому что у него поверхностная корневая система и очень большая парусность", - добавила Урожаева.

