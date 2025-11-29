Эксперт Гурина рассказала, каким должен быть состав хорошей красной икры

Растительного масла, молока, воды и уротропина быть не должно, подчеркнула доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. В составе качественной красной икры не должно быть растительного масла или большого количества консервантов. Об этом сообщила ТАСС доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина.

Читайте также

Икра — да не та. Как и зачем производят имитированную икру

"Никакого растительного масла, молока, воды и тем более уротропина (Е239) быть не должно. Идеальный состав: икра лососевая зернистая, соль, консерванты, которых должно быть не более двух, обычно это сорбиновая кислота (Е200) и бензоат натрия (Е211)", - подчеркнула эксперт.

Гурина советует отдельно обратить внимание и на дату изготовления икры. "Икра добывается и засаливается с июля по сентябрь. Если на банке стоит дата, например, декабрь или апрель, это означает, что икру заморозили или купили у первичного производителя и перефасовали", - сказала она.

Из производителей, по словам эксперта, стоит отдавать предпочтение компаниям с Дальнего Востока - Камчатки или Сахалина. "Если адрес производителя находится в центральной России, скорее всего, это просто перефасовщик", - уточнила Гурина.