Конгресс молодых ученых в Сириусе возобновил работу

Допуск участников на площадку мероприятия разрешен

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. V Конгресс молодых ученых возобновил работу в университете "Сириус", допуск участников на площадку мероприятия разрешен. Об этом сообщается в информационной рассылке для участников конгресса, которую получил и корреспондент ТАСС.

Ранее в Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты. Организаторы конгресса на фоне беспилотной опасности приостановили доступ на площадку.

"Отмена эвакуации. <…> Конгресс молодых ученых возобновляет свою работу", - говорится в сообщении.