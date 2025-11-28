Экс-начальник одного из управлений Соцфонда Дагестана владеет коттеджем у моря

Изи Алиева задержали в рамках расследования дела о взятках за назначение социальных пособий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Социального фонда Дагестана, депутат Народного собрания республики Изи Алиев, задержанный по делу о взятках за назначение социальных пособий, оказался владельцем коттеджа, расположенного на берегу Каспийского моря. Это следует из видео ФСБ России.

В доме Алиева сотрудники ФСБ провели обыск, коттедж оборудован спортзалом с тренажерами, там же находится бильярдный стол, также есть автопаркинг с дорогими иномарками. Сотрудники ФСБ также обнаружили огнестрельное оружие, в числе которого автоматы и пистолеты. Обыски прошли и в Социальном фонде Дагестана.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в рамках расследования дела о взятках за назначение социальных пособий задержан бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Социального фонда по Республике Дагестан Изи Алиев, являющийся депутатом Народного собрания Республики Дагестан седьмого созыва. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение организованной группой взяток в особо крупном размере). В ФСБ России уточнили, что к уголовной ответственности привлечены 17 сотрудников отделения СФР по Республике Дагестан. Кроме того, 11 граждан подозреваются в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, ущерб бюджету Социального фонда России от их противоправной деятельности составляет свыше 1,4 млрд рублей.

По ходатайству следствия в отношении Алиева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.