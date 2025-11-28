СибГМУ представил эффективную модель подготовки фармацевтических кадров в Сириусе

Проректор по научной работе и последипломной подготовке Сибирского медицинского университета Ольга Федорова раскрыла стратегию развития, реализуемую в вузе по программе "Приоритет-2030"

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Эксперт Сибирского медицинского университета (СибГМУ) представила эффективную модель подготовки фармацевтических кадров на V Конгрессе молодых ученых (КМУ). Подход сочетает обучение и интеграцию с предприятиями отрасли, сообщила пресс-служба вуза.

"В фокусе обсуждения - академическая мобильность. Уникальный подход вуза, сочетающий проектное обучение и тесную интеграцию с ведущими предприятиями отрасли, обеспечивает высокий уровень трудоустройства выпускников и способствует укреплению кадрового потенциала страны", - сообщила проректор по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ Ольга Федорова.

На КМУ Федорова подробно раскрыла стратегию развития, реализуемую в вузе по программе "Приоритет-2030", главная цель которой - преобразование фармацевтического факультета в инновационный центр, тесно интегрированный с системой здравоохранения и промышленными партнерами. Отмечается, что в университете выстроена комплексная система профориентации и практической подготовки студентов фармацевтического факультета, которая начинается с первого курса и ведет к успешному трудоустройству.

"С четвертого курса студенты выбирают индивидуальные образовательные траектории и выполняют реальные проекты для индустриальных партнеров. Мощная материально-техническая база университета, включающая Центр внедрения технологий с опытным производством, соответствующим стандартам GMP EU, позволяет проводить "внутренние стажировки" и готовить специалистов на оборудовании, используемом в современной фармацевтической индустрии", - рассказала Федорова.

Отмечается, что университет выстроил комплексное взаимодействие с ведущими фармацевтическими холдингами. Модели сотрудничества варьируются от организации длительных производственных практик до краткосрочных стажировок, в рамках которых до 80% студентов получают предложение о трудоустройстве.

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.