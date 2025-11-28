Лишившемуся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске мальчику установят протез

Мать пострадавшего отметила, что надеется, что левая рука будет заживать две недели

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Десятилетнему мальчику, который 11 ноября поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство и лишился пальцев руки, выполнят протезирование. Об этом сообщила журналистам в ходе выписки мальчика из Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля мать мальчика.

"Пока мы надеемся, что недели две будет у нас заживать левая рука, и, соответственно, потом уже мы сможем перейти к реабилитации сначала левой руки, потом правой руки, и потом к протезированию", - сказала она.

Мальчик отметил, что чувствует себя "хорошо и бодро". Во время госпитализации он получал письма от одноклассников и слова поддержки в соцсетях.