Лишившемуся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске мальчику установят протез
08:07
обновлено 08:21
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Десятилетнему мальчику, который 11 ноября поднял с земли у жилого дома в Красногорске неустановленное взрывное устройство и лишился пальцев руки, выполнят протезирование. Об этом сообщила журналистам в ходе выписки мальчика из Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля мать мальчика.
"Пока мы надеемся, что недели две будет у нас заживать левая рука, и, соответственно, потом уже мы сможем перейти к реабилитации сначала левой руки, потом правой руки, и потом к протезированию", - сказала она.
Мальчик отметил, что чувствует себя "хорошо и бодро". Во время госпитализации он получал письма от одноклассников и слова поддержки в соцсетях.