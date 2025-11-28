"Социополис": 70% украинцев поддерживают отставку Ермака

Кроме того, 70,4% опрошенных считают, что глава офиса Владимира Зеленского лично участвовал в масштабных коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Отставку Андрея Ермака с должности главы офиса Владимира Зеленского поддержали 70% украинцев на фоне информации о его возможном участии в крупном коррупционном деле. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании "Социополис".

Согласно опросу, уровень поддержки отставки Ермака в этом месяце по сравнению с результатом исследования, проведенного в сентябре, вырос с 62,2% до 70%. Кроме того, 70,4% опрошенных считают, что Ермак лично участвовал в масштабных коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича.

Опрос проводился 18-24 ноября методом телефонного общения на территории, подконтрольной Киеву. В нем приняли участие 1 007 человек старше 18 лет.

28 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пришло с обысками к Ермаку в рамках расследования. Позже сам Ермак подтвердил, что обыски проходят в его квартире.