Macan прибыл в сборный пункт военкомата

Отец артиста Кирилл Косолапов не уверен, что рэпер пойдет служить в отряд спецназа "Витязь"

Редакция сайта ТАСС

Macan (Андрей Косолапов) © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рэпер Андрей Косолапов, также известный как Macan, прибыл 28 ноября в сборный пункт военного комиссариата и уже мог оттуда отправиться в армию. Об этом ТАСС сообщил отец артиста Кирилл Косолапов, добавив, что не уверен, что артист пойдет служить в отряд спецназа "Витязь".

"Да, он прибыл в сборный пункт. Уже должен был уехать на службу", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить слухи о службе артиста в отряде спецназа "Витязь", Кирилл Косолапов ответил, что не уверен. "Я так не думаю, там же этот вопрос решают", - заключил отец.

Ранее артист сообщил в своем Telegram-канале, что отправится на прохождение срочной службы в армию 28 ноября.