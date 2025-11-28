Действительно ли всех россиян ждет новогодняя выплата?

Сообщения о новогодней "премии" от государства — фейк. Социальный фонд России таких мер поддержки населения не принимал. На официальном сайте организации отсутствует информация о выплатах для всех россиян к предстоящему празднику.

Более того, о распространении фейка предупредили региональные отделения "Единой России", поскольку в некоторых публикациях утверждается, что именно партия выступает инициатором новогодних выплат.

"Это фейк! Пожалуйста, будьте бдительны, не переходите по ссылкам. Обо всех положенных государством выплатах можно узнать в государственных службах и ведомствах. Получайте информацию только из проверенных источников", — говорится в сообщении.

В постах с информацией о новогоднем поощрении от государства содержится множество ссылок, которые перенаправляют на закрытые каналы. Перейдя по ним, якобы можно узнать, какая сумма положена каждому конкретному гражданину, и заполнить документы, необходимые для получения денег. Однако делать это небезопасно.

"В праздничные периоды традиционно растет активность мошенников: люди ждут подарков и бонусов, поэтому становятся более доверчивыми, — комментирует ТАСС Андрей Баранников, руководитель направления внутренней информационной безопасности Selectel. — Этим пользуются злоумышленники, массово распространяя "выгодные предложения" через мессенджеры и социальные сети. Их цель — заставить пользователя перейти по вредоносной ссылке и таким образом получить доступ к его персональным данным. Любое подобное сообщение необходимо перепроверять в официальных источниках: на сайте Социального фонда, в официальных аккаунтах ведомства, от имени которого оно распространяется".

Андрей Баранников напоминает: "Никогда и никому нельзя сообщать свои пароли, одноразовые коды подтверждения или данные учетной записи. Это как PIN-код от банковской карты. Если вы передадите эти сведения злоумышленникам, они могут получить доступ к вашим цифровым сервисам. Последствия могут быть очень серьезными: от оформления кредитов на ваше имя до кражи личных средств или попыток присвоить себе ваше имущество".

Главный совет — сохранять бдительность и всегда перепроверять информацию. Государственные ведомства не сообщают о "новогодних выплатах" через мессенджеры, а все официальные сообщения публикуются только на официальных ресурсах, заключает эксперт.

Ранее в соцсетях уже появлялись фейковые сообщения о различных выплатах, акциях и скидках, в том числе приуроченных к праздникам.

Отметим, что в связи с ростом минимального размера оплаты труда часть пособий и выплат уже с начала следующего года будут увеличены.