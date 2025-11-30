Статья

Зелинский против иприта: как русский противогаз спасает жизни

Ежегодно 30 ноября в мире проходит День памяти всех жертв применения химического оружия. Впервые отравляющие газы были массово применены во время Первой мировой войны. Жизни миллионов солдат защитил противогаз конструкции русского химика Николая Зелинского. ТАСС вспомнил историю появления первого в мире оружия массового поражения и разработку средств противодействия ему

Николай Зелинский © Сергей Иванов-Аллилуев/ ТАСС

Вскоре после начала в 1914 году Первая мировая война перешла в позиционные сражения. Стороны прекратили маневренные боевые действия, обмениваясь артиллерийскими ударами. Причиной стало развитие средств обороны, опережавшее совершенствование средств и способов атаки. Пулемет и колючая проволока могли остановить пехотную или кавалерийскую атаку, от орудийных снарядов можно было укрыться в блиндаже. Военные инженеры и теоретики искали способы выхода из тупика.

22 апреля 1915 года вошло в историю как дата первого массового эффективного применения химического оружия как средства прорыва обороны. Тогда близ бельгийского города Ипр германские войска выпустили в сторону линии обороны союзников по Антанте без малого 170 т хлора — газа, вызывающего ожоги слизистых оболочек, парализующего дыхание и приводящего к смерти от удушья.

Солдаты французской армии во время газовой атаки при Ипре, 1915 год © Hulton Archive/ Getty Images

Слабый ветер, дувший в сторону французских позиций, нес ядовитый серо-зеленый туман. Солдаты, внезапно начавшие задыхаться, не понимавшие, что происходит, не имевшие средств защиты, бросали оружие, в панике покидали окопы. Около 5 тыс. человек погибло, 15 тыс. пострадало. Немецкое командование не смогло развить успех: при преследовании убегавшего противника германские солдаты попадали под действие своего же газа, а прорыв не предполагался изначально.

Через два года название города, возле которого произошла атака, дало имя еще более страшному оружию. 12 июля 1917 года в районе Ипра Германия применила так называемый горчичный газ, позднее названный ипритом. От этого боевого отравляющего вещества недостаточно защитить органы дыхания: иприт попадал в организм и через кожу.

31 мая 1915 года в районе польского Болимова состоялась первая массовая химическая атака германских сил на русском фронте. Вопреки ожиданиям немцев, русские части не дрогнули и не побежали, а попытавшиеся перейти в наступление вслед за облаком хлора германские войска были встречены прицельным пулеметным и артиллерийским огнем. Русские воины импровизировали: кто-то заворачивал голову в мокрую шинель, кто-то закрывал лицо мокрой рубашкой, зарывался головой во влажное сено и дышал сквозь землю. Тем не менее потери русских частей тогда составили несколько тысяч человек, а необходимость надежной защиты от химического оружия стала очевидной.

Расстрелять немецкие газы

К началу ХХ века в мире были разработаны различные средства защиты органов дыхания. В России применялись иностранные респираторы для использования на химических предприятиях, в горной промышленности, в медучреждениях. Велись и собственные разработки: маски с пропитками, кислородный прибор со сжиженным воздухом горного инженера Левицкого. Они годились для гражданского применения, но не для военного.

После того как командование русскими войсками узнало о первой атаке хлором на своих союзников, оно озаботилось поставками в армию средств защиты от него — в частности, многослойных марлевых масок, в специальные карманы которых закладывался реагент, нейтрализующий газ. Их изготавливали различные организации — в частности российский Красный Крест. Однако качество масок зачастую оставляло желать лучшего: они были малы или велики, завязки отрывались, количество слоев ткани было недостаточным. При разработке некоторых пропиток были допущены грубые химические ошибки — к примеру, при взаимодействии с хлором они начинали выделять диоксид серы, сам по себе вызывавший отравление. Были и достаточно сложные изделия, закрывавшие лицо; к ним придавались защитные очки. Историки отмечают, что образцов таких респираторов появилось в войсках более двух десятков, а после первых немецких газовых атак русские солдаты массово избавлялись от повязок и бутылочек с пропиткой, выбрасывая их или развешивая по деревьям.

© Из собрания Государственного Исторического музея

Обсуждались и способы коллективной защиты от химического оружия сомнительной эффективности. Например, предполагалось жечь костры, чтобы теплый воздух поднял ядовитые газы вверх, ставить перед окопами мощные двигатели с пропеллерами, которые гнали бы отравляющие вещества обратно в сторону противника. Специалисты собирались устанавливать щиты с противогазовой пропиткой, разбрызгивать нейтрализующий раствор и даже рассеивать облака газа артиллерийским и ружейным огнем.

В бой вступают химики

С вступлением России в Первую мировую войну российские ученые начали участвовать в военных разработках. Неоценимый вклад в обороноспособность России внес химик Николай Зелинский. Он родился 6 февраля 1861 года в Тирасполе Херсонской губернии Российской империи (ныне — столица самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики). После школы юноша поступил на физико-математический факультет Императорского Новороссийского университета (сегодня — Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Украина). После окончания вуза Зелинский был направлен на стажировку в Германию. "В процессе работы над синтезом мною приготовлен был промежуточный продукт — дихлордиэтилсульфид, оказавшийся сильным ядом, от которого я жестоко пострадал, получив ожоги рук и тела", — писал впоследствии ученый. Это был тот самый горчичный газ — иприт. Николай Зелинский стал не только первым химиком, синтезировавшим будущее страшное химическое оружие, но и первым человеком, пострадавшим от него.

С 1893 года по приглашению Менделеева Зелинский начал преподавать в Московском университете, где обучал студентов и продолжал исследования в области органической химии. После начала Первой мировой войны ученый с коллегами анализировал сводки с фронтов — в частности, рассказы о том, как русские солдаты спасались от немецкого хлора, укрываясь плотной одеждой и даже дыша через грунт. "Это последнее обстоятельство произвело на нас большое впечатление, и обсуждая затем вопрос о возможных мерах борьбы с газовыми атаками, мы решили испробовать и применить такое простое средство, действие которого было бы вполне аналогично действию материи солдатской шинели или гумусу почвы. Как и в том, так и в другом случае ядовитые вещества не химически связывались, а поглощались, или адсорбировались шерстью и почвой. Такое средство мы думали найти в древесном угле, коэффициент адсорбции которого по отношению к постоянным газам, как это известно, много больший, чем для почвы", — писал Зелинский.

Позиции российской армии перед немецкой атакой, 1916 год © Universal History Archive/ Universal Images Group via Getty Images

Поглощающие свойства древесного угля были известны ученому по работам с очисткой различных веществ. Зелинский определил, что особенно хорошо впитывает газы древесный уголь. Для увеличения числа пор, впитывающих вещества, Зелинский предложил смачивать уголь водой и прокаливать, несколько раз повторяя процесс. Таким образом получался "оживленный" (современный термин — активированный) уголь.

Древесный уголь спасает

Предварительные опыты, проведенные на животных и добровольцах в камерах с хлором и фосгеном, подтвердили: респираторы, набитые активированным углем, способны десятки минут защищать органы дыхания от химической атаки. Собака с надетой на морду повязкой с углем провела в стеклянном колоколе с фосгеном 23 минуты, однако не подала признаков ухудшения самочувствия. Ни один из других испытанных поглотителей не обладал подобными свойствами. К тому же древесный уголь был доступен и дешев.

После определения оптимальных параметров фильтрующего патрона его присоединили к резиновой маске с вклеенными стеклами, предложенной технологом завода "Треугольник" Михаилом Куммантом. Полученное таким образом первое в мире эффективное средство защиты от боевых газов получило название противогаза Зелинского — Кумманта.

Противогаз Зелинского — Кумманта © U.S. National Archives and Records Administration/ Public domain

Окончательное решение о массовом производстве противогаза было принято на высочайшем уровне после сравнительных испытаний отечественных и иностранных средств защиты, прошедших 3 февраля 1916 года по приказу императора Николая II, лично присутствовавшего на тестировании. В герметичный вагон по очереди заходили добровольцы в противогазах различной конструкции. Газовую маску Зелинского испытывал его помощник Степанов, сын которого погиб на фронте в результате германской химической атаки. Тогда как другие испытатели теряли сознание в вагоне с отравляющими газами в течение пяти минут, лаборант Зелинского провел в ядовитой атмосфере почти полтора часа, получив благодарность от императора и боевую награду — Георгиевский крест.

Дар человечеству

После испытаний образцы противогаза Зелинского были отправлены союзникам России по Антанте, которые сразу же взяли его на вооружение. Английские специалисты не поверили, что фильтр чрезвычайно эффективной русской газовой маски заполнен чистым березовым углем, и подвергли адсорбент тщательному химическому и микроскопическому анализу. Позднее один образец попал в Германию, где его скопировали.

Счастье моей жизни состоит в том, что наука и знание помогли мне создать противогаз, спасший многие тысячи наших воинов Николай Зелинский

Зелинский намеренно отказался от патентирования своего изобретения, полагая безнравственным наживаться на спасении человеческих жизней. Великобритания получила от российского правительства права на производство противогаза безвозмездно. Современные противогазы, спасающие жизни и сегодня, по сути являются усовершенствованными вариантами устройства, разработанного русским химиком больше века назад.

Виктор Бодров

Использовались материалы брошюры Н.А. Фигуровского "Очерк развития русского противогаза во время Империалистической войны 1914–1918 гг.", Москва, Ленинград, 1942