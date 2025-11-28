Дума может рассмотреть законопроект о красивых номерах до конца года

Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что эта инициатива проработана вместе с министерством экономического развития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Законопроект о продаже красивых автомобильных номеров могут рассмотреть в первом чтении до конца года. Об этом в интервью на телеканале "Россия-24" заявил лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Нечаев предложил начать продажу красивых номеров для автомобилей на "Госуслугах". Путин в ответ заявил, что не видит проблемы в этом.

"Я эту идею предложил президенту России, мы ее прорабатывали с министерством экономического развития, они говорят, что у них все готово. Поэтому когда мы этот законопроект внесли в Государственную Думу, то очень быстро получили отзыв правительства, которое эту идею тоже поддержало. Поэтому мы надеемся, что прямо в течение этой сессии или в начале следующей сессии мы в первом чтении рассмотрим", - сказал депутат.

В конце октября депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли законопроект, который позволит гражданам покупать красивые государственные регистрационные знаки на автомобиль. Предполагается, что размер платы за красивые номера будет устанавливать регистрационный орган. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.