Путин позвонил мальчику из Красногорска, лишившемуся пальцев из-за СВУ

Президент пожелал ребенку скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, лишившемуся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, и пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья", - сказал Песков.