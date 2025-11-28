В ЛНР без электричества остаются более 19 тыс. абонентов

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме

ЛУГАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Более 19 тыс. абонентов Луганской Народной Республики остаются без электричества, которое было отключено в результате удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство топлива и энергетики республики в своем Telegram-канале.

В четверг глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что массированная атака БПЛА ВСУ привела к тому, что 46 тыс. человек остались без электричества в четырех муниципалитетах ЛНР.

"Жителям Новоайдарского и Северодонецкого м.о. восстановлено электроснабжение после атаки. По состоянию на 18:00 28 ноября остается обесточено свыше 19,5 тыс. абонентов в северных регионах республики", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме.