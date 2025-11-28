Путин вспомнил, как получал повышенную стипендию

Глава государства назвал "невесть какой" нынешнюю стипендию на уровне 75 тыс. рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Государство установило повышенную аспирантскую стипендию на уровне 75 тыс. рублей. Это "невесть какие деньги", но они важны для поддержки молодых ученых, отметил президент РФ Владимир Путин и вспомнил, как сам получал повышенные выплаты как студент.

"Начиная с 2024 года в общей сложности тысячи аспирантов со всей страны, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии, получают стипендию в размере 75 тыс. рублей ежемесячно, - напомнил глава государства. - Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку, хотя ясно, что 75 тыс. рублей - это тоже невесть какие деньги. Но все-таки!"

"Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому, - вспомнил Путин. - Сейчас другая жизнь, другие требования. И, понятно, стоимость жизни другая, и все другое. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает". "Со своей стороны будем делать все, чтобы такая поддержка продолжалась, и вы чувствовали, что она есть", - заверил он.

Глава государства напомнил, что решение установить такую стипендию было принято на такой же встрече с молодыми учеными: "Обсуждали это по инициативе коллег ваших". "Кандидатов на особую, повышенную стипендию выбирают научные руководители, что, на мой взгляд, тоже важно, поскольку это не делают какие-то административные структуры", - добавил Путин.