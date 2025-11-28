Путин не хотел бы видеть ГМО-быков размером с Екатерининский зал Кремля

Глава государства надеется, что россиян не будут кормить генно-модифицированными продуктами

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что россиян не будут кормить генно-модифицированными продуктами и мясом огромных быков, которые достигают размеров комнат и весят тонны.

Читайте также

От старта в 2021-м до юбилея в 2025-м. История Конгресса молодых ученых

"Вы нас не будете кормить генно-модифицированной продукцией?" - задал он вопрос на встрече с молодыми учеными, выслушав доклад Анны Гнеуш, молодой ученой и заведующей кафедрой биотехнологии, биохимии и биофизики, которая занимается исследованием биотехнологий в агропромышленном комплексе.

"Пока быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?" - продолжил Путин, обведя руками Екатерининский зал первого корпуса Кремля, где проходит встреча.

Ученая заверила, что таких планов нет.